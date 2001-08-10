Клуб экскурсоводов Южно-Сахалинска увеличил число участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клуб экскурсоводов Культурно-туристического центра Южно-Сахалинска всего за год существования вырос с 11 до 55 участников и превратился в профессиональную площадку, где не только изучают историю и геологию региона, но и отрабатывают экскурсионные маршруты перед выходом к туристам. Объединение помогает как действующим гидам проходить обязательную аттестацию, так и новичкам - войти в профессию, даже если до этого человек работал в совершенно другой сфере. Сегодня клуб стал точкой входа в туриндустрию для людей разного опыта и возраста.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, первые встречи клуба состоялись в январе 2025 года. Руководитель объединения Денис Кулаков подчеркивает: это не просто сообщество по интересам, а структура с четкими требованиями к участникам. Главная цель - создать команду профессиональных экскурсоводов, способных увлекательно и достоверно знакомить гостей города с историей островного региона. Занятия проходят преимущественно в лекционном формате, но участники также используют клуб как профессиональную лабораторию: новые маршруты сначала обкатывают на коллегах, оттачивают детали и только потом презентуют широкой публике.

Особое внимание в клубе уделяют помощи в прохождении аттестации. За прошедший год несколько участников успешно сдали экзамены и получили официальный статус. Среди тех, кто только готовится к этому шагу, - южносахалинец Владимир Шматков. Он пришел в клуб весной 2025 года, решив кардинально сменить сферу деятельности. Каждую лекцию Владимир называет огромным пластом информации, а опыт руководителя - бесценным ресурсом для профессионального роста.

Еще одна участница, Марина Ерохина, переехала на Сахалин с материка несколько лет назад. Имея диплом в сфере туризма и статус многодетной мамы, она нашла в клубе возможность накапливать знания для будущей аттестации и работы экскурсоводом в свободное время. Марина признается: она много путешествовала по разным регионам, но такой насыщенной общественной и профессиональной жизни не видела больше нигде. Это, по её словам, прямая заслуга губернатора Валерия Лимаренко и самих жителей.

Туризм на Сахалине сегодня - стратегическая отрасль, получившая мощный импульс развития при поддержке главы региона. В области обновляют инфраструктуру, открывают новые общественные пространства и точки притяжения. В Южно-Сахалинске мэр Сергей Надсадин последовательно поддерживает вектор, заданный губернатором. Ежегодный туристический форум в областном центре уже стал признанной площадкой для диалога профессионалов отрасли. Клуб экскурсоводов органично вписывается в эту системную работу, готовя кадры, способные качественно представить регион гостям.