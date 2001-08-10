Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2026
Сейчас 19:42
77,46|92,48
Выходить на лед в заливе Мордвинова 13 февраля не рекомендуется
14:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лед в заливе Мордвинова 13 февраля не рекомендуется

Выходить на лед в заливе Мордвинова 13 февраля не рекомендуется

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», припай в заливе Мордвинова устойчив от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега от 1,5 до 2 км. На остальных участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?