Росгвардейцы за неделю изъяли у сахалинцев 32 единицы оружия и 400 патронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю изъяли у сахалинцев 32 единицы огнестрельного оружия и 400 патронов, а также аннулировали семь разрешительных документов. Проверки прошли на 126 объектах хранения оружия - как у граждан, так и в организациях. Нарушения законодательства выявили в 13 случаях, и большинство из них связаны с одним и тем же: владельцы вовремя не продлили разрешения на хранение и ношение.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, география изъятий охватила несколько районов. В Южно-Сахалинске правоохранители забрали три единицы оружия у владельцев, чьи охотничьи билеты ранее аннулировали. Ещё шесть стволов, включая три нарезных, изъяли у горожан, привлечённых к уголовной ответственности - наличие судимости закрывает возможность владеть оружием. В Корсакове причиной изъятия трёх охотничьих ружей стало несвоевременное прохождение медкомиссии. В Поронайске и Южно-Сахалинске владельцы лишились двух гладкоствольных ружей из-за отсутствия регистрации по месту жительства. А одного южносахалинца подвело непрохождение обязательного обучения безопасному обращению с оружием.

Росгвардейцы напоминают: продлевать разрешение нужно заранее. Подать заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства необходимо не позднее чем за месяц до окончания срока действия документа. Те, кто пропустит дедлайн, рискуют остаться не только без разрешения, но и без самого оружия - его изымут до выяснения обстоятельств.

12 февраля подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают профессиональный праздник - День образования службы. Именно эти сотрудники ежедневно проверяют владельцев оружия, следят за соблюдением законодательства и пресекают нарушения. В ведомстве подчёркивают: строгий контроль в этой сфере - не формальность, а необходимое условие общественной безопасности.