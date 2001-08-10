Военнослужащие на Сахалине отрабатывают прицельный огонь без остановки на перезарядку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сахалинском полигоне "Троицкий" военнослужащие, впервые заключившие контракт с Министерством обороны, осваивают тактику ведения непрерывного огня из пулемётов Калашникова. Под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции бойцы отрабатывают взаимодействие в составе пулемётных двоек: пока один ведёт прицельный огонь по условному противнику, второй перезаряжает оружие. Такая тактика позволяет не прекращать обстрел наступающих сил даже в момент смены магазина.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, практические стрельбы из 7,62-мм пулемётов проходят одновременно как с опытными военнослужащими, так и с теми, кто только заключил первый контракт в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных на Сахалине. Инструкторы с боевым опытом лично показывают новобранцам, как сохранять хладнокровие под шквальным огнём и не терять прицел при смене позиции.

Особое внимание на занятиях уделяют слаженности действий в паре. Пулемётчики учатся чувствовать друг друга буквально спиной: второй номер должен успеть перезарядить оружие за считанные секунды, чтобы первый не допускал пауз в стрельбе. По оценке командиров, такая подготовка критически важна в условиях современного боя, где плотность огня часто решает исход столкновения.

Занятия на полигоне "Троицкий" проходят в интенсивном режиме. Офицеры отмечают, что большинство первоконтрактников быстро схватывают материал - сказывается высокая мотивация и желание перенять опыт у тех, кто уже прошёл через реальные боевые действия. После завершения цикла стрельб военнослужащие приступят к отработке тактических манёвров в составе более крупных подразделений.