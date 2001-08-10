Сахалинский детский сад создал экологический мультфильм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные сахалинцы из детского сада № 48 "Малыш" самостоятельно создали мультфильм об экологии: придумали сценарий, нарисовали персонажей и фоны, покадрово оживили их и озвучили. "Зеленая сказка" рассказывает о влиянии человека на природу и о том, как каждый может помочь окружающей среде. Весь процесс - от идеи до финального ролика - занял у дошкольников полтора месяца, и теперь их работа станет частью эко-уроков в учреждении.
Как рассказали ТИА "Острова" региональном управлении по обращению с отходами, инициатором проекта выступила педагог дополнительного образования Елена Пономаренко. Она объяснила: анимация позволяет детям не просто узнать о проблеме, а эмоционально прожить ее вместе с героями. Сложностей у ребят не возникло - тема экологии им уже хорошо знакома, в саду регулярно проходят занятия по сортировке отходов и экологическому воспитанию. Дошкольники сами предлагали идеи и с энтузиазмом включились в творческий процесс.
Специалист по работе с вторичными ресурсами Анастасия Ченских отметила, что именно в раннем возрасте формируется бережное отношение к природе и понимание осознанного потребления. Новый мультфильм педагоги планируют использовать на занятиях, чтобы объяснять детям важность раздельного сбора отходов доступным и увлекательным языком. По словам организаторов, работа над анимацией потребовала от ребят усидчивости, но результат вдохновляет их делиться экологическими знаниями с родителями и друзьями.
Проект продемонстрировал, что цифровые технологии могут служить не только развлечением, но и инструментом творчества и образования. Планшет в руках дошкольника превратился в средство создания значимого контента. Работа по формированию экологической культуры ведется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом Владимиром Путиным. Авторы "Зеленой сказки" надеются, что искренняя вовлеченность детей поможет сохранить уникальную природу Сахалина для будущих поколений.
Посмотреть экологический мультфильм, созданный воспитанниками детского сада № 48, желающие могут на Rutube-канале министерства ЖКХ Сахалинской области.
