Навага от 80 рублей, минтай и камбала - от 95: где купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске 12 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В четверг 12 февраля жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.
Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Навага по цене 80 руб/кг продается по следующим адресам:
- магазин "Море рыбы", пр. Коммунистический, 19 - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 280В (ТЦ "Рай") - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь") - с 11:00;
- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 19 - с 11:00.
Навага по цене 95 руб/кг реализуются:
- ул. Сахалинская, 85А (р-н ТРЦ "Мегаберезка") (улица) - с 10:00.
- ул. Пограничная, 26 (улица) - с 11:00
- ул. Комсомольская, 241/1 (у ТЦ "Аист") - с 12:00
- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы,56 - с 11:00.
Навага по цене 100 руб/кг продаются:
- б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ "Луч") - с 11:00;
- б-р Анкудинова,15 А/1 (улица), - с 11:00.
Навага по цене 100 руб/кг, минтай и камбала по цене 92 руб/кг реализуется:
- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (магазин "Надежда") - с 11:00.
