Навага от 80 рублей, минтай и камбала - от 95: где купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске 12 февраля
10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг 12 февраля жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.

Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Навага по цене 80 руб/кг продается по следующим адресам:

- магазин "Море рыбы", пр. Коммунистический, 19 - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 280В (ТЦ "Рай") - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 229/5 (у ТЦ "Янтарь") - с 11:00;

- магазин "Море рыбы", пр. Мира, 19 - с 11:00.

Навага по цене 95 руб/кг реализуются:    

- ул. Сахалинская, 85А (р-н ТРЦ "Мегаберезка") (улица) - с 10:00.

- ул. Пограничная, 26 (улица) - с 11:00

- ул. Комсомольская, 241/1 (у ТЦ "Аист") - с 12:00

- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы,56 - с 11:00.

Навага по цене 100 руб/кг продаются:

- б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ "Луч") - с 11:00;

- б-р Анкудинова,15 А/1 (улица), - с 11:00.

⁠Навага по цене 100 руб/кг, минтай и камбала по цене 92 руб/кг реализуется:

- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (магазин "Надежда") - с 11:00.

