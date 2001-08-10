Каждый пятый житель Южно-Сахалинска считает, что работу нужно менять как можно реже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активных жителей Южно-Сахалинска и представителей работодателей, чтобы выяснить их отношение к смене места работы. Каждый пятый респондент среди горожан считает, что менять работу нужно как можно реже, в то время как большинство (56%) советуют делать это по обстоятельствам.
Исследование показало, что 42% рекрутеров с подозрением относятся к соискателям, которые меняют место работы чаще, чем раз в полгода. Еще 35% работодателей не одобряют смену работы чаще одного раза в год. При этом 10% представителей компаний заявили, что частота смены мест работы не является для них определяющим фактором при найме. 40% эйчаров начинают сомневаться в компетентности специалиста, если перерыв в его трудовом стаже превышает год без уважительных причин.
Среди экономически активных горожан большинство (56%) полагают, что увольняться следует тогда, когда этого требуют обстоятельства. 20% респондентов советуют менять работу как можно реже, а 10% считают оптимальной смену работодателя раз в пять лет. Молодые специалисты из поколения Z чаще других выступают за смену работы по обстоятельствам или каждые три года. При этом с ростом уровня дохода подход меняется: среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей лишь 13% советуют менять работу как можно реже, в то время как 15% выступают за смену работодателя каждые пять лет, а 14% - каждые три года.
Время проведения: 12—29 января 2026 года
