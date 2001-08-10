Снижение уловов лосося в 2026 году ожидают на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатским рыбопромышленникам прогнозируют вылов около 122 тысяч тонн лососей. Этот показатель может оказаться даже ниже, чем в предыдущие неурожайные 2022 и 2024 годы, сообщает ИА "Кам 24", со ссылкой на телеграм-канал "Рыбак Камчатки", такие данные озвучили на заседании Камчатского рыбохозяйственного бассейна. "Камчатских рыбаков ждёт вылов порядка 122,4 тысячи тонн лососей. Это ниже уровня таких неурожайных лет, как 2022-й (134,5 тысячи тонн) или 2024-й (130,7 тысячи тонн)", - отметили в источнике.
При этом представители отрасли называют этот сценарий оптимистичным. Согласно пессимистичным оценкам, общий результат промысла может составить всего около 108 тысяч тонн.
Прогноз уточнили и по отдельным территориям. На восточном побережье региона планируют добыть от 51,5 тысячи до 60,5 тысячи тонн рыбы. Из этого объёма вылов горбуши составит от 32,6 тысячи до 40,6 тысячи тонн. На западном побережье ожидают вылов от 56,6 тысячи до 61,9 тысячи тонн лососей, в том числе от 10 тысяч до 14 тысяч тонн горбуши.
Для сравнения, по итогам лососевой путины 2025 года предприятия Камчатки добыли порядка 259 тысяч тонн лосося. Первоначальный прогноз на тот год составлял 199,2 тысячи тонн.
