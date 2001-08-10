На Сахалине внедрили систему самостоятельной регистрации авиапассажиров и сдачи багажа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска внедрил четыре новые стойки самообслуживания, которые позволяют пассажирам группы авиакомпаний "Аэрофлот" самостоятельно зарегистрироваться на рейс и оформить багаж. Устройства российского производства установили в двух секторах: сразу после входного досмотра и в зоне регистрации.
Аппараты работают на отечественном программном обеспечении и следуют проверенной практике крупных московских аэропортов. Процедура оформления занимает несколько минут: пассажир вводит фамилию и номер бронирования, сверяет данные на экране, выбирает место в салоне и распечатывает посадочный талон. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", интерфейс киосков понятный и лаконичный.
Для регистрации багажа пассажир сканирует штрихкод или QR-код с посадочного талона и устанавливает чемодан на весы. Система автоматически определяет вес и габариты, сверяет их с нормами тарифа и дает подсказки по размещению багажа и наклейке бирок. После этого зарегистрированный багаж необходимо сдать на специальных стойках № 12 и 13, оборудованных автоматизированной лентой для отправки на досмотр и борт самолета.
Заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров отметил, что новые киоски делают регистрацию удобнее и быстрее, сокращая время ожидания. Он подчеркнул, что комплекс с момента открытия держит курс на внедрение безлюдных технологий, таких как репринтеры и сканеры документов, чтобы помогать пассажирам экономить время и совершенствовать обслуживание.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:47 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД
09:48 Сегодня В Поронайском округе продолжается благотворительная акция по раздаче рыбы
14:22 Сегодня Сержант Владислав Дягилев с Сахалина награжден медалью "За храбрость"
10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 Вчера На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Вчера Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 9 Февраля Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?