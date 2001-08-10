На Сахалине внедрили систему самостоятельной регистрации авиапассажиров и сдачи багажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска внедрил четыре новые стойки самообслуживания, которые позволяют пассажирам группы авиакомпаний "Аэрофлот" самостоятельно зарегистрироваться на рейс и оформить багаж. Устройства российского производства установили в двух секторах: сразу после входного досмотра и в зоне регистрации.

Аппараты работают на отечественном программном обеспечении и следуют проверенной практике крупных московских аэропортов. Процедура оформления занимает несколько минут: пассажир вводит фамилию и номер бронирования, сверяет данные на экране, выбирает место в салоне и распечатывает посадочный талон. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", интерфейс киосков понятный и лаконичный.

Для регистрации багажа пассажир сканирует штрихкод или QR-код с посадочного талона и устанавливает чемодан на весы. Система автоматически определяет вес и габариты, сверяет их с нормами тарифа и дает подсказки по размещению багажа и наклейке бирок. После этого зарегистрированный багаж необходимо сдать на специальных стойках № 12 и 13, оборудованных автоматизированной лентой для отправки на досмотр и борт самолета.

Заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров отметил, что новые киоски делают регистрацию удобнее и быстрее, сокращая время ожидания. Он подчеркнул, что комплекс с момента открытия держит курс на внедрение безлюдных технологий, таких как репринтеры и сканеры документов, чтобы помогать пассажирам экономить время и совершенствовать обслуживание.