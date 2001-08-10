Тихоокеанское
Житель Корсакова похитил уличные гирлянды и шары для украшения своей квартиры
14:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

12 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 февраля припай в заливе Мордвинова устойчив от 4 километра автодороги «Охотское – Мальково» до мыса Свободный на удалении от берега до 1,5 километров. На остальных участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергай жизнь и здоровье неоправданному риску.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

