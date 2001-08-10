Сержант Владислав Дягилев с Сахалина награжден медалью "За храбрость"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владислав Дягилев родился в небольшом поселке Шушенское Красноярского края, расположенного на юге края, близ впадения реки Шушь в Енисей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В 2010 году Владислав окончил среднюю общеобразовательную школу № 2 в посёлке Шушенское. После школы он поступил в краевое образовательное учреждение среднего профессионального образования «Шушенский сельскохозяйственный колледж», а после его окончания в 2014 году убыл для прохождения военной службы по призыву.
В свое время он принял решение связать свою жизнь с Вооруженными силами России уже как военнослужащий по контракту и защищать свою Родину, в связи с чем поступил на военную службу по контракту в реактивный артиллерийский дивизион, дислоцирующийся на Сахалине.
В июне 2022 года сержант Дягилев убыл в зону проведения специальной военной операции. В начале декабря это года, во время наступательных действий в районе н.п. Малиновка Донецкой Народной Республики, под артиллерийским обстрелом и атакой FPV-дронов ВСУ, Владислав обеспечил подвоз боеприпасов на огневую позицию, что позволило своевременно нанести артиллерийский удар и подавить орудия ВСУ, которые вели огонь по позициям наших войск.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, сержант Дягилев Владислав Владимирович награжден медалью «За храбрость» II степени.
Сегодня, Владислав и его боевые товарищи продолжают выполнять свой воинский долг в зоне проведения СВО.
