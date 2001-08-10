Первое в этом году заседание Совета добровольчества состоялось в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре на постоянной основе действует и активно работает Совет добровольчества или Совет серебряных волонтеров, рассказали ТИА "Острова" в админсирации Южно-Сахалинска.
Первое в этом году заседание Совета под председательством вице-мэра Южно-Сахалинска Елены Федоровой прошло в Доме культуры железнодорожников не случайно - теперь это еще одна локация для мероприятий серебряных волонтеров островной столицы.
Как рассказала директор департамента социальной политики города Эльвира Юркова, у совета разные направления работы.
- Это и социальные вопросы, и медицина, и событийное направление, и сфера жилищно-коммунального хозяйства (от мониторинга работы управляющих компаний, расчистки дорог, вывоза мусора до участия в акциях по уборке водоохранной зоны реки Рогатки). Заседание объединило членов совета серебряного волонтерства и областных координаторов разных направлений. В активном диалоге говорили о тех мероприятиях, которые планируется провести в 2026 году, - поделилась Эльвира Юркова.
Общий вектор развития серебряного добровольчества в области и важность объединения усилий для реализации принципов социальной политики обозначила региональный координатор движения Ксения Огаркова. Также на заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия серебряных волонтеров с социальными учреждениями Южно-Сахалинска, постояльцы которых нуждаются в дополнительной помощи и заботе. Поговорили о важности диспансеризации и профилактики, как основы сохранения здоровья, особенно людей старшего поколения.
Сопредседатель Совета добровольчества при администрации Южно-Сахалинска Тамара Жукова отметила важность подобного диалога.
- Я считаю, что заседание прошло плодотворно. Областные координаторы озвучили много полезной информации, рассказали о своих планах на этот год во всех сферах, по всем направлениям. Мы приняли это к сведению, сверили с нашими наработками, - отметила серебряный волонтер.
Уже на следующем заседании будет принят план работы Совета добровольчества при администрации Южно-Сахалинске на 2026 год.
