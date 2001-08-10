Школа в селе Сокол получит модернизацию на 50 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году Сахалинская область продолжает модернизировать образовательную инфраструктуру в рамках национальных проектов. Министр образования региона Анастасия Киктева посетила с рабочей поездкой школу в селе Сокол Долинского района, которая готовится к капитальному ремонту и где состоялось посвящение учеников в юнармейцы.

Капремонт в сельской школе пройдет в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили почти 50 миллионов рублей. Средства направят на ремонт спортивного зала, санузлов на всех этажах, мастерских, а также на оснащение учреждения современными средствами обучения. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве образования Сахалинской области, создание комфортных и безопасных условий для учебы является ключевым приоритетом для региона.

Особое внимание в школе уделяют патриотическому воспитанию. В учреждении действует объединение "Казачья доблесть", которое включает дружину "Сокол" для старшеклассников, специализированный класс с казачьим компонентом и хореографическое объединение "Казачок". Учащиеся этих объединений регулярно побеждают в военно-спортивных играх "Казачий сполох" и "Зарница 2.0", а также в престижных хореографических конкурсах.

Центральным событием визита министра стала торжественная церемония, в ходе которой обучающихся казачьего класса и членов школьной казачьей дружины посвятили в ряды Всероссийского детско-юношеского движения "ЮНАРМИЯ". Будущих защитников Отечества поздравили глава Долинского муниципального округа Александр Тугарев, представители районной администрации и общественности. Поездка министра наглядно продемонстрировала интеграцию задач по модернизации инфраструктуры и развитию патриотического воспитания в работе сельской школы.