Сахалинцы в январе сдали на переработку 275 тонн вторсырья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В январе 2026 года жители Сахалинской области собрали для дальнейшей переработки 275 тонн отходов. Значительный рост показателей, особенно в Южно-Сахалинске, специалисты связывают с длинными праздничными днями и возросшей сознательностью горожан.

Основной вклад в общий результат внесли южносахалинцы, которые в первом месяце года отправили в синие сетчатые контейнеры 234 тонны вторсырья. Этот объем почти на 160 тонн превысил показатели января прошлого года. Помимо стекла, пластика и металла, жители областного центра сдали 82 тонны картона. Как сообщили ТИА "Острова" управлении по обращению с отходами, за Южно-Сахалинском по количеству собранных отходов следуют Анива с результатом более 11 тонн и Долинск, где собрали свыше 6 тонн полезных фракций.

Эксперты отмечают, что тренд на экологичную сортировку отходов на островах продолжает набирать силу. Эта работа является частью реализации национального проекта "Экологическое благополучие", который инициировал Президент России Владимир Путин. Ключевая цель проекта - к 2030 году сократить объемы захоронения отходов вдвое и внедрить повсеместный раздельный сбор.

Несмотря на растущие показатели, проблема нарушения правил сортировки остается актуальной. Начальник отдела организации и контроля перевозок Управления по обращению с твердыми коммунальными отходами Надежда Бондаренко отметила, что в контейнеры для раздельного сбора до сих пор попадают посторонние предметы. Она призвала сахалинцев более ответственно подходить к процессу накопления отходов.

Региональный оператор напоминает жителям простые правила сортировки. Для начала можно использовать обычный пакет, куда следует помещать стеклянные и алюминиевые банки, жестяные и пластиковые бутылки из-под напитков, масла и бытовой химии с маркировкой 1 и 2. Наполненные пакеты необходимо складывать в ближайший синий сетчатый контейнер, содержимое которого вывозят отдельным рейсом. Собранное сырье отправляют на перерабатывающие заводы в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск, где оно получает новую жизнь.