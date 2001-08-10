Сахалинцы в январе сдали на переработку 275 тонн вторсырья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В январе 2026 года жители Сахалинской области собрали для дальнейшей переработки 275 тонн отходов. Значительный рост показателей, особенно в Южно-Сахалинске, специалисты связывают с длинными праздничными днями и возросшей сознательностью горожан.
Основной вклад в общий результат внесли южносахалинцы, которые в первом месяце года отправили в синие сетчатые контейнеры 234 тонны вторсырья. Этот объем почти на 160 тонн превысил показатели января прошлого года. Помимо стекла, пластика и металла, жители областного центра сдали 82 тонны картона. Как сообщили ТИА "Острова" управлении по обращению с отходами, за Южно-Сахалинском по количеству собранных отходов следуют Анива с результатом более 11 тонн и Долинск, где собрали свыше 6 тонн полезных фракций.
Эксперты отмечают, что тренд на экологичную сортировку отходов на островах продолжает набирать силу. Эта работа является частью реализации национального проекта "Экологическое благополучие", который инициировал Президент России Владимир Путин. Ключевая цель проекта - к 2030 году сократить объемы захоронения отходов вдвое и внедрить повсеместный раздельный сбор.
Несмотря на растущие показатели, проблема нарушения правил сортировки остается актуальной. Начальник отдела организации и контроля перевозок Управления по обращению с твердыми коммунальными отходами Надежда Бондаренко отметила, что в контейнеры для раздельного сбора до сих пор попадают посторонние предметы. Она призвала сахалинцев более ответственно подходить к процессу накопления отходов.
Региональный оператор напоминает жителям простые правила сортировки. Для начала можно использовать обычный пакет, куда следует помещать стеклянные и алюминиевые банки, жестяные и пластиковые бутылки из-под напитков, масла и бытовой химии с маркировкой 1 и 2. Наполненные пакеты необходимо складывать в ближайший синий сетчатый контейнер, содержимое которого вывозят отдельным рейсом. Собранное сырье отправляют на перерабатывающие заводы в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск, где оно получает новую жизнь.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:47 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД
09:48 Сегодня В Поронайском округе продолжается благотворительная акция по раздаче рыбы
10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
10:31 Сегодня На Сахалине прошла творческая встреча для семей реабилитационного центра "Преодоление"
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 Вчера На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Вчера Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 9 Февраля Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?