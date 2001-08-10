На Сахалине прошла творческая встреча для семей реабилитационного центра "Преодоление"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки организовали для семей из реабилитационного центра "Преодоление" творческую встречу "Сказочная книжная закладка". Мероприятие, состоявшееся 10 февраля, прошло в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку" и способствовало развитию семейных ценностей через совместное творчество.
Ведущая мастер-класса погрузила участников в историю книжной закладки, показав её эволюцию от простого предмета до личного талисмана. Она подчеркнула, что такие элементы культуры помогают формировать бережное отношение к книгам и укреплять читательские традиции в семье. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особая атмосфера внимания и поддержки позволила детям и родителям сосредоточиться на совместной деятельности, которая создает прочные эмоциональные связи.
Практическая часть встречи включала мастер-класс по оригами, где каждая семья изготовила несколько ярких закладок в форме сказочных персонажей. Работа с бумагой развивала у детей мелкую моторику и воображение, а процесс совместного творчества стал поводом для теплого семейного общения. Все готовые изделия участники забрали с собой в качестве памятного сувенира и будущего книжного оберега.
Проведение этого мероприятия подтвердило роль главной островной библиотеки как инклюзивного культурного пространства, которое адаптирует свои программы для разных групп населения. Подобные инициативы укрепляют социальные связи в обществе и наглядно демонстрируют, как книжная культура и совместное творчество могут стать инструментом реабилитации, развития и семейного сплочения.
