На Сахалине прошла творческая встреча для семей реабилитационного центра

10:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки организовали для семей из реабилитационного центра "Преодоление" творческую встречу "Сказочная книжная закладка". Мероприятие, состоявшееся 10 февраля, прошло в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку" и способствовало развитию семейных ценностей через совместное творчество.

Ведущая мастер-класса погрузила участников в историю книжной закладки, показав её эволюцию от простого предмета до личного талисмана. Она подчеркнула, что такие элементы культуры помогают формировать бережное отношение к книгам и укреплять читательские традиции в семье. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особая атмосфера внимания и поддержки позволила детям и родителям сосредоточиться на совместной деятельности, которая создает прочные эмоциональные связи.

Практическая часть встречи включала мастер-класс по оригами, где каждая семья изготовила несколько ярких закладок в форме сказочных персонажей. Работа с бумагой развивала у детей мелкую моторику и воображение, а процесс совместного творчества стал поводом для теплого семейного общения. Все готовые изделия участники забрали с собой в качестве памятного сувенира и будущего книжного оберега.

Проведение этого мероприятия подтвердило роль главной островной библиотеки как инклюзивного культурного пространства, которое адаптирует свои программы для разных групп населения. Подобные инициативы укрепляют социальные связи в обществе и наглядно демонстрируют, как книжная культура и совместное творчество могут стать инструментом реабилитации, развития и семейного сплочения.

