В Поронайском округе продолжается благотворительная акция по раздаче рыбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этой неделе в Поронайском округе продолжилась масштабная благотворительная акция, в рамках которой наиболее уязвимым категориям граждан бесплатно раздают свежую навагу.
Начатая на прошлой неделе, инициатива уже позволила передать 3 тонны рыбы, предоставленной ООО "Рыбак", пенсионерам, людям с инвалидностью, а также воспитанникам СРЦ "Надежда" и СПЦ №3. Раздачи прошли и в сёлах.
Эстафету помощи подхватили общины коренных малочисленных народов Севера. ТСО КМНС "Сёккурэ" и "Васикта" направили на благотворительные цели ещё одну тонну свежей рыбы. Продукцию доставили адресно пенсионерам и инвалидам села Восток и посёлка Вахрушев, а также малообеспеченным и пожилым представителям коренных народов.
Особую роль в организации этой важной работы сыграли волонтёры Единой России и члены местной общественной организации КМНС Поронайского района. Их поддержку отмечают организаторы акции.
Такие акции - это не просто продовольственная помощь, это важный социальный сигнал. Они напоминают нам о солидарности, поддержке земляков, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, живёт в селах или обладает особым статусом, как представители КМНС. Важно, что помощь идёт адресно, благодаря чему попадает именно в те руки, где в ней больше всего нуждаются. Это укрепляет доверие и чувство общности, - прокомментировал значимость председатель Собрания Виктория Кривошеева.
Акция продолжается, объединяя усилия бизнеса, общественных организаций и волонтёров для поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:47 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 200 нарушений ПДД
09:48 Сегодня В Поронайском округе продолжается благотворительная акция по раздаче рыбы
10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
10:31 Сегодня На Сахалине прошла творческая встреча для семей реабилитационного центра "Преодоление"
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
17:55 6 Февраля Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
- 14:41 Вчера На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Вчера Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 9 Февраля Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?