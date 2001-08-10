В Поронайском округе продолжается благотворительная акция по раздаче рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе в Поронайском округе продолжилась масштабная благотворительная акция, в рамках которой наиболее уязвимым категориям граждан бесплатно раздают свежую навагу.

Начатая на прошлой неделе, инициатива уже позволила передать 3 тонны рыбы, предоставленной ООО "Рыбак", пенсионерам, людям с инвалидностью, а также воспитанникам СРЦ "Надежда" и СПЦ №3. Раздачи прошли и в сёлах.

Эстафету помощи подхватили общины коренных малочисленных народов Севера. ТСО КМНС "Сёккурэ" и "Васикта" направили на благотворительные цели ещё одну тонну свежей рыбы. Продукцию доставили адресно пенсионерам и инвалидам села Восток и посёлка Вахрушев, а также малообеспеченным и пожилым представителям коренных народов.

Особую роль в организации этой важной работы сыграли волонтёры Единой России и члены местной общественной организации КМНС Поронайского района. Их поддержку отмечают организаторы акции.

Такие акции - это не просто продовольственная помощь, это важный социальный сигнал. Они напоминают нам о солидарности, поддержке земляков, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, живёт в селах или обладает особым статусом, как представители КМНС. Важно, что помощь идёт адресно, благодаря чему попадает именно в те руки, где в ней больше всего нуждаются. Это укрепляет доверие и чувство общности, - прокомментировал значимость председатель Собрания Виктория Кривошеева.

Акция продолжается, объединяя усилия бизнеса, общественных организаций и волонтёров для поддержки тех, кто в этом особенно нуждается.