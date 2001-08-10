Для четырех тысяч жителей Томаринского района улучшится качество воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томаринском районе строится насосная станция второго подъема с современной станцией водоподготовки, работающей в автоматическом режиме. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на повышение надежности и эффективности коммунального хозяйства.

Действующей станций в Томари уже больше века – она была построена в 1924 году и исчерпала свой ресурс, в результате чего в период половодья снижается качество воды, подаваемой потребителям. К строительству нового объекта приступили в 2025 году, ввести его планируется до конца 2026-го. В результате увеличатся мощность насосной станции и объем резервуаров чистой воды, снизится количество аварийных ситуаций, а доступ к чистой питьевой воде, соответствующей нормам СанПин, получат порядка 4 тысяч жителей.

Проект предусматривает строительство водопроводной насосной станции второго подъема с очистными сооружениями производительностью 1678 кубометров в сутки, а также устройство двух резервуаров чистой воды по 245 кубометров каждый. Кроме того, запланирована прокладка свыше 1200 метров тепловых и водопроводных сетей, строительство канализационной насосной станции, установка дизель-генератора.

– Строительство насосной станции второго подъема в Томари – это важный шаг к улучшению качества водоснабжения и повышению надежности коммунальной инфраструктуры города. Уровень технической готовности объекта составляет более 40%. Сейчас идет монтаж внутриплощадочных сетей канализации и укладка сетей водоснабжения. В ближайшее время специалисты приступят к установке водоочистки, устройству монолитного перекрытия, автоматизации технологических процессов, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Уже полностью завершен монтаж здания насосной станции – а именно фундаментной группы, несущих металлических конструкций, обшивка стен сэндвич-панелями и установка оконных блоков ПВХ.

– Давно пора обновить нашу старую систему водоснабжения. Вода часто бывает грязной, особенно весной, когда лед на реках сходит. Надеюсь, когда запустят новую станцию, мы будем пить чистую воду без всяких примесей. Ждем не дождемся, когда все построят и подключат, – поделился житель Томари Андрей Смирнов.

Отметим, сегодня чистой водой обеспечены 95% сахалинцев и курильчан. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – добиться 100-процентных показателей.

За последние сеть лет выполнили большой объем работ. Построили очистные сооружения на водозаборе села Чехов и на реке Малке в Холмском районе. Реконструировали водозаборы в селе Горнозаводск Невельского района и в планировочном районе Ново-Александровск областного центра, а также системы водоснабжения в Александровск-Сахалинском районе, в селах Онор Смирныховского района и Правда Холмского района. Проложили сети водоснабжения во Владимировке.

В 2026 году продолжается реконструкция водозабора в Смирныховском районе. Проектом предусматривается строительство узла для забора воды из подземного источника, ее транспортировки в резервуары чистой воды и последующей подачи воды питьевого качества потребителям. В результате – производительность существующих водопроводных сооружений увеличится с 900 кубических метров в сутки до 2400. Реконструкция водозабора позволит обеспечить более 8 тысяч жителей Смирных питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам.