Больше двух тысяч отделений Почта Банка сменили вывеску на ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ завершил ребрендинг офисов Почта Банка. Ребрендинг охватил 83 региона страны и позволил значительно расширить географию присутствия банка для клиентов, в том числе в малых и отдаленных населённых пунктах. Из Почта Банка в ВТБ перешли уже более миллиона клиентов.
"Переход клиентов Почта Банка в ВТБ организован как надёжный технологичный процесс, позволяющий комфортно, безопасно и без перерыва продолжать обслуживаться уже в банке ВТБ. Сама процедура смены банка занимает пару минут без перевыпуска карт, а после нее открывается доступ ко всей линейке продуктов ВТБ", - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Клиентам обоих банков сегодня доступно для обслуживания более 19 тыс. банкоматов. Весной 2026 года ВТБ планирует перевести устройства Почта Банка на собственное программное обеспечение. При этом более 800 банкоматов будут заменены на новые.
