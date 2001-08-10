Сахалинцам не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 11 февраля

Тихоокеанское
Сотрудники ДПС в Южно-Сахалинске задержали пешехода с наркотиками
14:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив лишь на участке от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега от 1,5 до 2 км. Выходить на лед не рекомендуется.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

