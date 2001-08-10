Автор монографии о Крильоне передал книгу в дар сахалинской библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд Сахалинской областной научной библиотеки пополнился уникальной монографией о природе полуострова Крильон. Автор книги, кандидат биологических наук Илья Гордеев, лично передал два экземпляра издания в дар 9 февраля.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, монография "Полуостров Крильон" обобщает результаты многолетних исследований. В работе представлены ботанические и зоологические обзоры, а также история освоения этой уникальной природной зоны на южной оконечности Сахалина. Отдельное внимание авторы уделили Анивскому заливу и биологической станции "Крильон", которая работает с 1937 года.

Книга основана на десятках экспедиций и полевых наблюдений. Она раскрывает взаимосвязь природных и историко-культурных особенностей региона, который кардинально отличается по климату, флоре и фауне от других районов острова и страны. Издание станет ценным ресурсом для исследователей, студентов, краеведов и всех, кто интересуется сахалинской природой.

Оба экземпляра уже разместили в отделе краеведения библиотеки. Читатели могут ознакомиться с монографией в читальном зале.