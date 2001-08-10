Министр туризма Камчатки извинился перед жителями за давку, которая произошла на открытии "Беренгии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители массово жалуются на организацию торжественного открытия гонки "Берингия.Авача - 2026". Мероприятие, которое прошло накануне в КВТЦ, оставило у гостей вместо праздничного настроения только разочарование и вопросы к безопасности и самой организации, - пишет ТК "41 Регион".
Зал выставочного центра оказался слишком мал для такого количества людей и участников. К этому добавилось полное отсутствие парковочных мест. По словам очевидцев, после завершения розыгрыша возник затор.
Людей выпускали только через одну дверь, хотя запускали через две. В толпе было очень много детей. Вторую дверь, по словам очевидцев, не открывали, так как за ней уже были накрыты столы для каюров. В итоге люди были вынуждены стоять в тесноте 10-15 минут, пока не был открыт запасной выход.
"На улице стояла юрта, задумка шикарная, внутри можно было послушать исполнение песен представителями местного ансамбля. Внутри костер. Уютно, аутентично. Но так как много людей было, они закрывали единственный вход в юрту, перекрывая естественный приток воздуха. Помещение не вентелировалось, от гари слезились глаза. Пришлось с ребенком встать и выйти прям посередине второй песни, хотя это было неэтично по отношению к исполнителям. Но здоровье дороже", - описывают обстановку горожане.
Ранее открытие гонки всегда проводилось на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова. В связи с большим размером площадки подобные проблемы не наблюдались.
Министр туризма Камчатки извинился перед жителями за организацию торжественного открытия гонки "Берингия. Авача - 2026". Владимир Русанов подчеркнул, что на будущее при организации подобных мероприятий будут учтены все недочеты.
