12:45, | Новости общества Сахалина и Курил

В Восточном военном округе стартовали учебные сборы для молодых офицеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе начались учебно-методические сборы для молодых лейтенантов. Мероприятия проходят на одном из полигонов ВВО в рамках зимнего периода обучения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, несколько сотен офицеров из разных регионов Дальнего Востока и Сибири приступили к занятиям. Программа включает строевую, тактическую, огневую и техническую подготовку, а также изучение уставов. Инструкторами выступают военнослужащие с опытом участия в специальной военной операции.

На полигоне оборудовали десятки учебных точек для лекций и практических занятий. Молодые офицеры будут совершенствовать навыки управления личным составом, вождения боевой техники и организации связи. Особое внимание уделят применению беспилотных летательных аппаратов и противодействию вражеским БПЛА с учётом современного боевого опыта. Заключительным этапом станут контрольные занятия по тактической и боевой подготовке.

По итогам сборов каждый участник получит персональную оценку своих знаний и практических навыков.

