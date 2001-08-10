Восемь проектов из Анивского района победили в областном конкурсе благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восемь инициатив жителей Анивского района победили в областном конкурсе и получат финансирование в 2026 году. Проекты включают ремонт дорог, строительство детской и спортивной площадок.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации района, среди победителей - проект комплексного ремонта Центральной улицы в селе Петропавловское. Подрядчики не только заменят асфальт на 90-метровом участке, но и исправят профиль дороги. В селе Мицулевка обустроят хоккейную коробку с освещением, а в Высоком построят новую детскую площадку с тренажёрами и безопасным покрытием.

Также в планах - асфальтирование улиц в сёлах Огоньки (ул. Советская), Воскресенское (ул. Зелёная) и Таранай (ул. Совхозная). В Песчанском отсыплют 719 метров дороги по улице Лесной, а в Успенском заасфальтируют участки на улице Цветочной и Почтовом переулке общей длиной 257,5 метров. Глава района Светлана Швец отметила, что эти победы демонстрируют вовлечённость и целеустремлённость сельчан.

Все проекты выбрали сами жители на общих собраниях. При поддержке правительства Сахалинской области работы планируют завершить в течение 2026 года. Это позволит местным жителям в ближайшем будущем оценить позитивные изменения в благоустройстве своих населённых пунктов.