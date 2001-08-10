Аэровокзал представил кадры сахалинского фотографа к празднику гражданской авиации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В аэропорту Южно-Сахалинска открылась фотовыставка, приуроченная к Дню работника гражданской авиации. Экспозиция представляет 15 работ островного споттера, известного под творческим псевдонимом Makukds.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, фотографии разместили на втором этаже терминала. На снимках запечатлены самолёты, здание воздушной гавани и природные красоты Сахалина. Эти кадры позволяют проследить, как развивалась авиация в областной столице.
Заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Иван Лимаров отметил, что компания сотрудничает с фотографом с первых дней работы нового комплекса. По его словам, выставка стала тёплым подарком для команды, поскольку на снимках зафиксированы лучшие моменты из жизни аэропорта. Особое внимание привлекают метельные кадры, которые показывают, каких усилий требует работа в сложных погодных условиях.
Автор работ, споттер Makukds, рассказал, что больше всего ему запоминаются съёмки в снежную погоду, когда все службы слаженно трудятся. По его мнению, аэровокзал органично вписывается в островной ландшафт, являясь его неотъемлемой частью. Выставка будет работать в терминале несколько месяцев. В перспективе её могут дополнить новыми снимками. Аэровокзал планирует и дальше сотрудничать с сахалинскими споттерами и даже организовать для них экскурсию по своим службам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
09:24 Сегодня Сотрудники ГИБДД за сутки пресекли более 150 нарушений на Сахалине
09:43 Сегодня Кинологи МЧС на Сахалине поддерживают игровую мотивацию у служебных собак
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
08:07 3 Февраля "Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня На Сахалине объявлен набор участников для второго выпуска "Книжного стендапа"
- 10:27 Сегодня Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске
- 09:56 Вчера Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
- 09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?