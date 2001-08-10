Аэровокзал представил кадры сахалинского фотографа к празднику гражданской авиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Южно-Сахалинска открылась фотовыставка, приуроченная к Дню работника гражданской авиации. Экспозиция представляет 15 работ островного споттера, известного под творческим псевдонимом Makukds.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, фотографии разместили на втором этаже терминала. На снимках запечатлены самолёты, здание воздушной гавани и природные красоты Сахалина. Эти кадры позволяют проследить, как развивалась авиация в областной столице.

Заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Иван Лимаров отметил, что компания сотрудничает с фотографом с первых дней работы нового комплекса. По его словам, выставка стала тёплым подарком для команды, поскольку на снимках зафиксированы лучшие моменты из жизни аэропорта. Особое внимание привлекают метельные кадры, которые показывают, каких усилий требует работа в сложных погодных условиях.

Автор работ, споттер Makukds, рассказал, что больше всего ему запоминаются съёмки в снежную погоду, когда все службы слаженно трудятся. По его мнению, аэровокзал органично вписывается в островной ландшафт, являясь его неотъемлемой частью. Выставка будет работать в терминале несколько месяцев. В перспективе её могут дополнить новыми снимками. Аэровокзал планирует и дальше сотрудничать с сахалинскими споттерами и даже организовать для них экскурсию по своим службам.