ИИ поможет молодым сахалинцам поддержать ментальное здоровье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС запускает нового ИИ-ассистента для поддержки ментального здоровья молодежи. Пользователи смогут рассказать ему о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. ИИ-ассистент доступен в тарифе РИИЛ.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой человек не решается сменить место работы на старте карьеры, ИИ-ассистент спросит, что именно его истощает в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, а затем даст практический совет по постепенному решению интересующего вопроса.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному психологу.

«В последние годы во всем мире усилился тренд на охрану своего психологического благополучия. По данным ВЦИОМ, молодежь интересуется этим вопросом в полтора раза чаще, чем представители других поколений. Однако не всегда у них есть финансовая возможность обратиться к психологу. В этом случае, ИИ-ассистент, включенный в тариф РИИЛ, бесплатно сможет проконсультировать по некоторым личным вопросам и, тем самым, поможет сохранить ментальное здоровье», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.