Сахалинцев предупредят о мошеннических звонках близким
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке "Защитник+ для семьи". С её помощью жители Сахалинской области смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи.
Владелец подписки, подключив членов семьи, будет получать уведомления о любых подозрительных звонках и сможет предупредить близких. В нее включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 миллионов рублей и функция "Безопасный звонок", предупреждающая о мошенниках прямо во время разговора.
Это особенно актуально для пенсионеров и детей. По данным сервиса "Защитник", в 2025 году функция "Безопасный звонок" срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще, что говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Причем, мошенники звонят с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Так, пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.
"К концу 2025 года в Сахалинской области наметился тренд на снижение числа мошеннических и спам-атак - их количество снизилось на 20,4%. Но проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна: за год МТС с помощью ИИ-инструментов заблокировала около 20 миллионов звонков в адрес островитян. Поэтому мы постоянно улучшаем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание нежелательных вызовов. Новое решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются войти в доверие, особенно к пожилым людям и детям", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
