10 Февраля 2026
14:59, Вчера

Для жителей Ново-Александровска пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 11 февраля, с жителями Ново-Александровска в рамках выездного приема граждан встретятся представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в мэрии.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, 76. Начало в 16.00.

