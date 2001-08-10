В 29 школах Южно-Сахалинска стартуют проекты "Молодежного бюджета"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2026 году 29 школ Южно-Сахалинска преобразуют благодаря федеральному проекту "Молодежный бюджет". Старшеклассники сами выбирают и голосуют за идеи по улучшению своих учебных заведений, определяя, на какие цели направить финансирование.
Ученики школы №34 в селе Березняки уже не первый год участвуют в проекте. Ранее они установили памятный знак участникам боевых действий и отремонтировали коридоры. В этом году большинство голосов отдало за проект "Мастерская для девочек", направленный на полную модернизацию кабинета технологии. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администраци, в обновленном кабинете девочки смогут не только шить, но и учиться готовить. Для этого планируют установить кухонный гарнитур с вытяжкой, подвести сантехнику и закупить дополнительные швейные машины.
Активную подготовку к обновлению ведут и в школе №14. В прошлом году здесь отремонтировали и оснастили современным оборудованием кабинет технологии для мальчиков. Этим летом начнут преображать кабинет для девочек, где проведут косметический ремонт, закупят новую мебель, манекены и профессиональную технику. Директор школы Иван Кузнецов подчеркивает, что обновленная материальная база позволит учреждению стать площадкой для муниципального этапа конкурса "Профессионалы" по швейному и столярному производству.
Сахалинская область стала пилотным регионом для "Молодежного бюджета" семь лет назад. Этот проект дает подросткам практический опыт проектной деятельности, учит ответственности и позволяет создавать комфортную образовательную среду. Все строительные и ремонтные работы по выбранным проектам начнутся летом, чтобы к новому учебному году учеников встретили обновленные современные пространства.
