На Сахалине заслуженному учителю РФ Нине Сахаровой исполнилось 90 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более полувека Нина Степановна посвятила педагогической деятельности и внесла значимый вклад в становление и развитие системы образования нашего города. Сегодня поздравления от имени мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска имениннице передали специалисты департамента социальной политики.

Нина Степановна приехала на Сахалин с родителями в 1949 году. В 1956 году окончила Южно-Сахалинское педагогическое училище. Почти три десятилетия ее профессионального пути были связаны с работой в школах № 10, 14 и 17 - она трудилась учителем начальных классов, преподавателем истории, занимала должность директора. Следующий этап трудовой биографии был посвящен Институту усовершенствования учителей Южно-Сахалинска, с 1984 по 2008 годы Нина Сахарова работала здесь методистом кабинета истории, занимаясь вопросами повышения квалификации педагогов.

За многолетнюю работу в системе образования Нина Степановна Сахарова удостоена званий "Старший учитель", "Отличник народного просвещения" и "Заслуженный учитель РФ".

Нина Степановна встречает гостей в бодром настроении и прекрасном расположении духа. Сохраняет оптимизм, интересуется жизнью родного города и делится воспоминаниями. В ее доме всегда царит особая, светлая атмосфера, а каждый рассказ о годах в профессии наполнен душевным теплом и гордостью за успехи своих учеников.