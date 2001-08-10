Тихоокеанское
Сахалинец завоевал золотую медаль первенства России по лёгкой атлетике
13:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине заслуженному учителю РФ Нине Сахаровой исполнилось 90 лет

На Сахалине заслуженному учителю РФ Нине Сахаровой исполнилось 90 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более полувека Нина Степановна посвятила педагогической деятельности и внесла значимый вклад в становление и развитие системы образования нашего города. Сегодня поздравления от имени мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска имениннице передали специалисты департамента социальной политики.

Нина Степановна приехала на Сахалин с родителями в 1949 году. В 1956 году окончила Южно-Сахалинское педагогическое училище. Почти три десятилетия ее профессионального пути были связаны с работой в школах № 10, 14 и 17 - она трудилась учителем начальных классов, преподавателем истории, занимала должность директора. Следующий этап трудовой биографии был посвящен Институту усовершенствования учителей Южно-Сахалинска, с 1984 по 2008 годы Нина Сахарова работала здесь методистом кабинета истории, занимаясь вопросами повышения квалификации педагогов.

За многолетнюю работу в системе образования Нина Степановна Сахарова удостоена званий "Старший учитель", "Отличник народного просвещения" и "Заслуженный учитель РФ".

Нина Степановна встречает гостей в бодром настроении и прекрасном расположении духа. Сохраняет оптимизм, интересуется жизнью родного города и делится воспоминаниями. В ее доме всегда царит особая, светлая атмосфера, а каждый рассказ о годах в профессии наполнен душевным теплом и гордостью за успехи своих учеников.

