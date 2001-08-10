Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2026
Сейчас 02:37
77,65|92,01
Сахалинец завоевал золотую медаль первенства России по лёгкой атлетике
10:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается продажа свежей рыбы

В Южно-Сахалинске продолжается продажа свежей рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 9 февраля жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в тегеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

 

Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:

- магазин «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19 – с 11.00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай»), – с 11.00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 – с 11.00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 19 с 11.00;

- бульвар Анкудинова, 17, у ТЦ «Луч» с 11.00 до 13.00;

- бульвар Анкудинова, 15 а/1 (улица) с 11.00.

 

Навага по цене 95 руб/кг:

- ул. Сахалинская, 85а (район ТРЦ «Мегаберезка», улица), – с 10.00;

- ул. Пограничная 26 у ТЦ «Янтарь», – с 12.00;

- планировочный район Луговое, ул. Дружбы,56 с 12.00.

 

Навага по цене 100 руб/кг и сельдь по цене 92 руб/кг:

- планировочный район Ново-Александровск, ул.3-я   Строительная, 4Б (магазин «Надежда») – с 10.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?