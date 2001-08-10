Банк России предупреждает сахалинцев о рисках, связанных с проектом Deep Cashback

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регулятор выявил в деятельности проекта Deep Cashback (DCB), который организован компанией ООО «Добролайф», признаки финансовой пирамиды. Информация о нем внесена в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта призывают людей присоединиться к цифровой программе лояльности DCB — купить карту и таким образом сделать «первоначальный взнос». На эту карту обещают начислять бонусы, которые рассчитываются алгоритмами компании, а затем баллы якобы можно обменять на сертификаты маркетплейсов, являющихся партнерами проекта.

Компания зарабатывает на привлечении новых участников. При этом DCB не ведет какой-либо реальной хозяйственной или инвестиционной деятельности и не заключает с гражданами договоры о привлечении денег. Общение с клиентами идет через Telegram, при попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на временные технические сложности, а потом перестают отвечать.

«Несмотря на отсутствие офисов, организаторы активно создают видимость легитимности: они якобы проводят в разных городах "живые" встречи с гражданами и публикуют фотографии таких встреч, чтобы сформировать эффект присутствия и сплоченной команды», — прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Банк России призывает потребителей финансовых услуг быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.