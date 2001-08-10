Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года в Сахалинской области стартовали работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций. Подрядчики регионального оператора приступили к работам раньше обычного графика благодаря внедрению метода параллельного монтажа, уже успешно применяемого в других регионах.
Ключевая особенность технологии заключается в следующем: в подвале вдоль действующих старых трубопроводов монтируются новые. Только после полной сборки производится быстрое переключение, заполнение нового трубопровода и его опрессовка. Затем происходит замена стояков в квартирах. Отключение водоснабжения предусмотрено лишь на короткий срок, исключительно для финального подключения новых магистралей.
Применение этой технологии дает возможность выполнять работы быстрее, поскольку горячий сезон отпусков и дач еще не наступил, жители имеют возможность предоставить оперативный доступ бригад к коммуникациям. Кроме того, такой график помогает избежать традиционной летней «авральной» нагрузки на подрядчиков.
- Решение в начале года приступить к замене инженерных сетей принято на основании многолетней практики и опыта коллег. Новая стратегия позволяет равномерно распределить нагрузку на бригады в течение года и выполнять работы более динамично. В холодное время легче скоординировать действия с собственниками и тем самым оперативнее провести работы, - отметил руководитель Фонда капитального ремонта МКД Сахалинской области Игорь Бондарев.
К примеру, в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения по стоякам в доме 31 по улице Центральной в Смирных.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
15:09 Сегодня В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
09:42 Сегодня Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?