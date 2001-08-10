Капремонт инженерных сетей в Сахалинской области начали раньше обычного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года в Сахалинской области стартовали работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций. Подрядчики регионального оператора приступили к работам раньше обычного графика благодаря внедрению метода параллельного монтажа, уже успешно применяемого в других регионах.

Ключевая особенность технологии заключается в следующем: в подвале вдоль действующих старых трубопроводов монтируются новые. Только после полной сборки производится быстрое переключение, заполнение нового трубопровода и его опрессовка. Затем происходит замена стояков в квартирах. Отключение водоснабжения предусмотрено лишь на короткий срок, исключительно для финального подключения новых магистралей.

Применение этой технологии дает возможность выполнять работы быстрее, поскольку горячий сезон отпусков и дач еще не наступил, жители имеют возможность предоставить оперативный доступ бригад к коммуникациям. Кроме того, такой график помогает избежать традиционной летней «авральной» нагрузки на подрядчиков.

- Решение в начале года приступить к замене инженерных сетей принято на основании многолетней практики и опыта коллег. Новая стратегия позволяет равномерно распределить нагрузку на бригады в течение года и выполнять работы более динамично. В холодное время легче скоординировать действия с собственниками и тем самым оперативнее провести работы, - отметил руководитель Фонда капитального ремонта МКД Сахалинской области Игорь Бондарев.

К примеру, в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения по стоякам в доме 31 по улице Центральной в Смирных.