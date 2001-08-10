Стоимостью хлеба на Камчатке заинтересовался антимонопольный комитет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральная антимонопольная служба поручила региональному управлению проверить, насколько обоснованно устанавливаются оптово-отпускные цены на хлеб и булочные изделия, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщили в УФАС по Камчатскому краю, специалисты изучат финансовые показатели производителей и сбытовых организаций за 2025 год. Если выявят нарушения, ведомство примет меры.

Поводом для внимания к теме стали в том числе высокие цены в отдалённых районах. Как передавало ИА «Кам 24», в Усть-Камчатском округе стоимость хлеба заметно различается в зависимости от посёлка. Так, в Усть-Камчатске 700-граммовая булка может стоить до 125 рублей, при этом есть варианты по 70 и 115 рублей. В Козыревске 500 граммов хлеба продают за 110 рублей, в Ключах 600-граммовая булка стоит 95 рублей.