В Невельске дошкольники учатся правилам дорожного движения через игру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с детским психологом и педагогами провели увлекательное занятие для воспитанников подготовительной группы детского сада № 11. Главная цель мероприятия — закрепить знания дошкольников о правилах дорожного движения и воспитать у малышей чувство ответственности перед дорогой. Занятие проходило в актовом зале детского учреждения. В световых песочницах воспитанники рисовали своими руками дорожные знаки и повторяли их значение.

Под руководством инспекторов дети разыгрывали ситуации, возникающие на дороге, и вместе решали, как правильно вести себя в каждой конкретной ситуации. Психолог помогал детям освоить правила поведения в городе через интерактивные упражнения и групповые беседы.

Вместе участники занятия вспомнили основные понятия ПДД, разобрали значение дорожных знаков и сигналы светофоров. Организаторы мероприятия отметили, что подобные занятия позволяют ребенку легко усвоить основы дорожной грамотности и научиться ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих на улице.

В память о встрече, воспитанники получили полезные памятки и сувениры от сотрудников Госавтоинспекции, чтобы продолжить изучать ПДД дома вместе с родителями.