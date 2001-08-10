Тихоокеанское
7 февраля в заливе Мордвинова выходить на лед опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 7 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидается усиление дрейфа льда. Выходить на лед опасно.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру: 112.

