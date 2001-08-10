Опубликованы адреса перехватывающих парковок в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автоинспекция в связи с циклоном просит горожан ответственно отнестись к безопасности своих автомобилей. Это позволит службам расчистить улицы Южного как можно скорее.
Адреса перехватывающих парковок:
- в районе д. № 4 по ул. Священномученика Илариона Троицкого (возле музея «Россия – моя история»);
- парковка в районе ул. Горнолыжной;
- площадь Победы;
- в районе д. 51 по ул. Карла Маркса (заезд с ул. Антона Буюклы);
- в районе перекрёстка ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее СК «Кристалл»);
- пересечение пер. Алтайского и ул. Венской (парковка в районе парка);
- в районе д. № 23 по ул. Поповича (между ул. Поповича и проезда М.Ю. Зацаринного);
- ул. Поповича в районе дома № 5 (д/с № 47 «Ягодка»);
- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге (большая парковка по южной стороне);
- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге (по северной стороне) ;
- площадь Славы и напротив площади;
- парковки вдоль ул. Физкультурная от ул. Пионерской до ул. Сахалинской с восточной стороны;
- ул. Детская, 18А (с западной и восточной сторон);
- юго-восточная сторона от пересечения ул. Крайняя с пр. Мира;
- по пр. Мира напротив здания № 426;
- с западной стороны по ул. Бумажной в районе пересечения с ул. Крюкова;
- с западной стороны дома № 5 по ул. Курильской.
