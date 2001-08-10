Опубликованы адреса перехватывающих парковок в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автоинспекция в связи с циклоном просит горожан ответственно отнестись к безопасности своих автомобилей. Это позволит службам расчистить улицы Южного как можно скорее.

Адреса перехватывающих парковок:

- в районе д. № 4 по ул. Священномученика Илариона Троицкого (возле музея «Россия – моя история»);

- парковка в районе ул. Горнолыжной;

- площадь Победы;

- в районе д. 51 по ул. Карла Маркса (заезд с ул. Антона Буюклы);

- в районе перекрёстка ул. Пуркаева и ул. Горького (севернее СК «Кристалл»);

- пересечение пер. Алтайского и ул. Венской (парковка в районе парка);

- в районе д. № 23 по ул. Поповича (между ул. Поповича и проезда М.Ю. Зацаринного);

- ул. Поповича в районе дома № 5 (д/с № 47 «Ягодка»);

- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге (большая парковка по южной стороне);

- парковка в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге (по северной стороне) ;

- площадь Славы и напротив площади;

- парковки вдоль ул. Физкультурная от ул. Пионерской до ул. Сахалинской с восточной стороны;

- ул. Детская, 18А (с западной и восточной сторон);

- юго-восточная сторона от пересечения ул. Крайняя с пр. Мира;

- по пр. Мира напротив здания № 426;

- с западной стороны по ул. Бумажной в районе пересечения с ул. Крюкова;

- с западной стороны дома № 5 по ул. Курильской.