Все городские службы Южно-Сахалинска приведены в повышенную готовность из-за циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все экстренные и коммунальные службы Южно-Сахалинска перешли в режим повышенной готовности в связи с приближением мощного циклона. По прогнозам синоптиков, основные осадки и ухудшение погодных условий ожидаются в городе сегодня, начиная с полудня.

Накануне мэр города провел заседание оперативного штаба, где поставил конкретные задачи подрядчикам и аварийным службам. Особый акцент сделали на готовности к оперативной расчистке городских дорог. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации, уже с утра на патрулирование и уборку улиц вывели 104 единицы спецтехники и задействовали 74 дорожных рабочих.

«Весь необходимый ресурс мы мобилизовали, и он уже выполняет задачи, — отметил начальник пункта управления ЕДДС Южно-Сахалинска. — Дежурные смены ресурсоснабжающих организаций, сотрудники ЕДДС и спасатели городского поисково-спасательного отряда полностью готовы к реагированию. Мы также сформировали резерв техники и людей на случай, если обстановка осложнится».

Администрация города и Единая дежурно-диспетчерская служба обращаются к жителям с просьбой быть предельно осторожными. Из-за ожидаемого ухудшения видимости и состояния дорог власти рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и без необходимости не выходить на улицу. О любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях следует немедленно сообщать по единому номеру телефона 112.