Многодетные семьи Южно-Сахалинска активно пользуются мерами поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многодетные жители Южно-Сахалинска всё чаще объединяют федеральную и региональную поддержку для улучшения своего быта и досуга. Помимо новых общегосударственных инициатив, они активно пользуются местными льготами, такими как бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий.
Одной из таких семей стала семья Рудецких, в которой растут трое детей. Семь лет назад они направили средства федерального и регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, а в прошлом году получили земельный участок. «Сейчас планируем строительство своего дома», — поделилась планами мама семейства Лидия. Кроме того, по удостоверению многодетной семьи они регулярно бесплатно ходят в театры и на концерты.
Жизнь семьи насыщена совместными активностями: прогулками в парке, посещением горнолыжного комплекса «Горный воздух» и центра «Волна». Особой традицией стали поездки на дачу. «Там нет интернета, зато есть много времени, чтобы пообщаться и почитать книги», — рассказала Лидия Рудецкая. Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на администрацию города, такие примеры показывают эффективность комплексной социальной политики.
С 1 января 2026 года в России действует новая мера поддержки — налоговая выплата для семей с двумя и более детьми. Она позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Подать заявление на неё можно с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение Социального фонда России. В семье Рудецких отметили, что теперь будут изучать условия и этой выплаты.
