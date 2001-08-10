Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Потребительская активность на Сахалине в конце 2025 - начале 2026 годов демонстрировала неоднородную динамику, где спад в одних сегментах компенсировался ростом в других. Ключевым трендом стало усиление конкуренции со стороны федеральных онлайн-площадок, которые перехватывают спрос у местных торговых сетей.
Согласно февральскому докладу Банка России «Региональная экономика», потребительская активность на Дальнем Востоке в декабре и январе в целом снизилась, преимущественно из-за сокращения продаж непродовольственных товаров. Сахалинская область в целом повторяла эту тенденцию. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе островного отделения мегарегулятора, представители компаний, торгующих товарами для дома, ремонта, одеждой и обувью, отмечали падение продаж в годовом сравнении.
Основным фактором давления на местный ритейл стал мощный рост оборота федеральных маркетплейсов в регионе. «В декабре спрос выше обычного фиксировали на товары для дома, детскую одежду и игрушки, а также товары для ремонта, но этот спрос всё чаще удовлетворяли крупные онлайн-игроки», — прокомментировал заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк. При этом отдельным региональным поставщикам всё же удалось нарастить продажи непродовольственных товаров благодаря масштабным скидочным кампаниям, в некоторых случаях достигавшим 20%.
Положительную динамику потребительской активности обеспечил рынок услуг, в первую очередь пассажирских перевозок и туризма. Некоторые островные туристические компании уже отметили повышение спроса на раннее бронирование поездок в страны Юго-Восточной Азии на первый квартал 2026 года. Эти выводы Банк России сделал на основе мониторинга почти 15 тысяч предприятий по всему Дальнему Востоку, в число которых входят около двухсот компаний с Сахалина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
- 08:21 3 Февраля На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?