Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Потребительская активность на Сахалине в конце 2025 - начале 2026 годов демонстрировала неоднородную динамику, где спад в одних сегментах компенсировался ростом в других. Ключевым трендом стало усиление конкуренции со стороны федеральных онлайн-площадок, которые перехватывают спрос у местных торговых сетей.

Согласно февральскому докладу Банка России «Региональная экономика», потребительская активность на Дальнем Востоке в декабре и январе в целом снизилась, преимущественно из-за сокращения продаж непродовольственных товаров. Сахалинская область в целом повторяла эту тенденцию. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе островного отделения мегарегулятора, представители компаний, торгующих товарами для дома, ремонта, одеждой и обувью, отмечали падение продаж в годовом сравнении.

Основным фактором давления на местный ритейл стал мощный рост оборота федеральных маркетплейсов в регионе. «В декабре спрос выше обычного фиксировали на товары для дома, детскую одежду и игрушки, а также товары для ремонта, но этот спрос всё чаще удовлетворяли крупные онлайн-игроки», — прокомментировал заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк. При этом отдельным региональным поставщикам всё же удалось нарастить продажи непродовольственных товаров благодаря масштабным скидочным кампаниям, в некоторых случаях достигавшим 20%.

Положительную динамику потребительской активности обеспечил рынок услуг, в первую очередь пассажирских перевозок и туризма. Некоторые островные туристические компании уже отметили повышение спроса на раннее бронирование поездок в страны Юго-Восточной Азии на первый квартал 2026 года. Эти выводы Банк России сделал на основе мониторинга почти 15 тысяч предприятий по всему Дальнему Востоку, в число которых входят около двухсот компаний с Сахалина.