На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На ряде автомобильных трасс Сахалинской области утром 6 февраля действуют серьёзные ограничения движения, включая полное закрытие участков федеральной и региональной дорог. Ситуация осложнена погодными условиями, однако дорожные службы региона уже задействовали значительные силы и технику для устранения последствий непогоды.
Закрыт проезд для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха км 722 - км 855 (отмыкание дороги на Чайво - г. Оха).
Ограничен проезд для транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки:
- на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха;
- км 55 – км 120 (с. Стародубское – отмыкание автомобильной дороги Арсентьевка-Ильинское);
- на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск км 40 - км 88 (с. Огоньки - г. Холмск).
По остальным направлениям проезд обеспечен без ограничений.
Информации о ДТП не поступало.
Запланировано: 81 единица дорожной техники, 76 дорожных рабочих.
На автомобильных дорогах регионального значения:
Проход для пешеходов и проезд для всех видов транспортных средств закрыт на участке автомобильной дороги Подъезд к туристической базе "Горный воздух" км 2+147 - км 2+430.
Ограничен проезд для транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки:
- на участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтёрск:
- км 5 - км 41 (п. Невельск - г. Холмск);
- на автомобильной дороге п. Огоньки - п. Невельск км 0 - км 46.
По остальным направлениям проезд обеспечен без ограничений.
Информации о ДТП не поступало.
Запланировано: 112 единиц дорожной техники, 69 дорожных рабочих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
- 08:21 3 Февраля На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?