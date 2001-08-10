На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ряде автомобильных трасс Сахалинской области утром 6 февраля действуют серьёзные ограничения движения, включая полное закрытие участков федеральной и региональной дорог. Ситуация осложнена погодными условиями, однако дорожные службы региона уже задействовали значительные силы и технику для устранения последствий непогоды.

Закрыт проезд для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха км 722 - км 855 (отмыкание дороги на Чайво - г. Оха).

Ограничен проезд для транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки:

- на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха;

- км 55 – км 120 (с. Стародубское – отмыкание автомобильной дороги Арсентьевка-Ильинское);

- на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Холмск км 40 - км 88 (с. Огоньки - г. Холмск).

По остальным направлениям проезд обеспечен без ограничений.

Информации о ДТП не поступало.

Запланировано: 81 единица дорожной техники, 76 дорожных рабочих.

На автомобильных дорогах регионального значения:

Проход для пешеходов и проезд для всех видов транспортных средств закрыт на участке автомобильной дороги Подъезд к туристической базе "Горный воздух" км 2+147 - км 2+430.

Ограничен проезд для транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки:

- на участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтёрск:

- км 5 - км 41 (п. Невельск - г. Холмск);

- на автомобильной дороге п. Огоньки - п. Невельск км 0 - км 46.

По остальным направлениям проезд обеспечен без ограничений.

Информации о ДТП не поступало.

Запланировано: 112 единиц дорожной техники, 69 дорожных рабочих.