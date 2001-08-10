Каждый третий житель Южно-Сахалинска готов согласиться на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое исследование сервиса SuperJob выявило отношение жителей Южно-Сахалинска к неофициальному трудоустройству и "серым" зарплатам. По данным опроса, 43% экономически активных горожан категорически не согласны работать на таких условиях, в то время как каждый третий (33%) готов их принять.

Как сообщили ТИА "Острова" аналитики SuperJob, мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к неофициальной оплате труда - 37% против 29%. Среди женщин половина респондентов (50%) считает соблюдение Трудового кодекса обязательным условием, тогда как среди мужчин количество согласных и несогласных на такие схемы примерно равно (37% и 35% соответственно).

Исследование также показало различия в зависимости от возраста и образования. Работодателям проще склонить к неофициальному трудоустройству горожан старше 45 лет (38% согласных), в то время как среди молодежи до 35 лет таких только 25%. Респонденты с высшим образованием чаще отказываются от "серых" схем, чем люди со средним профессиональным образованием (46% и 39% соответственно).

Время проведения: 27 января - 2 февраля 2026 года