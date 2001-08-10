Тихоокеанское
информационное агентство
6 Февраля 2026
Сейчас 00:09
15:50, | Новости общества Сахалина и Курил

С марта в Южно-Сахалинске заработают три новые платные парковочные зоны

С марта в Южно-Сахалинске заработают три новые платные парковочные зоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска предупреждают автомобилистов об ужесточении контроля за оплатой парковки и анонсируют расширение платных зон в центре города. С начала марта 2026 года платными станут ещё три участка, что увеличит общее число контролируемых мест до 250.

Сейчас платную парковку действует на участке улицы Дзержинского. Автовладельцы могут оплатить её через мобильное приложение Ruparking, личный кабинет на портале uus-parking.ru, паркоматы или приложение "Сбербанк Онлайн". Комплексы фотовидеофиксации автоматически фиксируют нарушения, и за неуплату владельцу автомобиля грозит административный штраф.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, с марта платный режим введут на улице Карла Маркса, Амурской и Чехова. Для новых зон сохранят действующие правила: первые 30 минут останутся бесплатными, далее тариф составит 85 рублей в час. Платный режим будет работать с 8:00 до 19:00 по будням.

Начальник отдела Центра Денис Кузьмин подчеркнул, что платная парковка решает несколько задач: сокращает время поиска места, обеспечивает доступность парковки для кратковременных визитов и разгружает улично-дорожную сеть. Уточнить детали можно по телефону 300-480 (доб. 14) или в офисе Центра на Ленина, 376.

