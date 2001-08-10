С марта в Южно-Сахалинске заработают три новые платные парковочные зоны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска предупреждают автомобилистов об ужесточении контроля за оплатой парковки и анонсируют расширение платных зон в центре города. С начала марта 2026 года платными станут ещё три участка, что увеличит общее число контролируемых мест до 250.
Сейчас платную парковку действует на участке улицы Дзержинского. Автовладельцы могут оплатить её через мобильное приложение Ruparking, личный кабинет на портале uus-parking.ru, паркоматы или приложение "Сбербанк Онлайн". Комплексы фотовидеофиксации автоматически фиксируют нарушения, и за неуплату владельцу автомобиля грозит административный штраф.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, с марта платный режим введут на улице Карла Маркса, Амурской и Чехова. Для новых зон сохранят действующие правила: первые 30 минут останутся бесплатными, далее тариф составит 85 рублей в час. Платный режим будет работать с 8:00 до 19:00 по будням.
Начальник отдела Центра Денис Кузьмин подчеркнул, что платная парковка решает несколько задач: сокращает время поиска места, обеспечивает доступность парковки для кратковременных визитов и разгружает улично-дорожную сеть. Уточнить детали можно по телефону 300-480 (доб. 14) или в офисе Центра на Ленина, 376.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
09:55 Сегодня Сахалинец наказан обязательными работами за долг по алиментам
09:00 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинска стал лучшим аэропортом России в своей категории
11:45 Сегодня 6 февраля выход на лед в заливе Мордвинова опасен
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:03 Сегодня На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 Вчера Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 Вчера Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
- 08:21 3 Февраля На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?