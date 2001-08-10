Сахалинцев приглашает на лекцию о новых картах сейсмической опасности региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области, одном из самых сейсмически активных регионов России, учёные разработали карты нового поколения для оценки опасности и рисков. Узнать о важности этих разработок для безопасного строительства и жизни островитян можно будет на открытой лекции в Сахалинской областной научной библиотеке.
Мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, пройдёт 12 февраля в 18:00 в рамках проекта "Народный Сахалинский гид". С докладом "Оценка сейсмической опасности Сахалинской области. Карты нового поколения" выступит ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, учёный создал уникальную автоматизированную систему мониторинга сейсмичности, которая охватывает весь остров и прилегающий шельф. На лекции он объяснит, как специалисты формируют современные карты сейсмического районирования. Эти карты, основанные на многолетних наблюдениях и расчётах, служат научной базой для обновления строительных норм и разработки мер по защите населения.
Вход на лекцию свободный. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (4242) 45-25-54.
