Сахалинцев приглашает на лекцию о новых картах сейсмической опасности региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области, одном из самых сейсмически активных регионов России, учёные разработали карты нового поколения для оценки опасности и рисков. Узнать о важности этих разработок для безопасного строительства и жизни островитян можно будет на открытой лекции в Сахалинской областной научной библиотеке.

Мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, пройдёт 12 февраля в 18:00 в рамках проекта "Народный Сахалинский гид". С докладом "Оценка сейсмической опасности Сахалинской области. Карты нового поколения" выступит ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, учёный создал уникальную автоматизированную систему мониторинга сейсмичности, которая охватывает весь остров и прилегающий шельф. На лекции он объяснит, как специалисты формируют современные карты сейсмического районирования. Эти карты, основанные на многолетних наблюдениях и расчётах, служат научной базой для обновления строительных норм и разработки мер по защите населения.

Вход на лекцию свободный. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (4242) 45-25-54.