Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заброшенные территории в сахалинских городах и посёлках активно превращают в современные общественные пространства, что кардинально меняет качество жизни людей. Ярким примером такого преображения служит парк "Мир" в посёлке Смирных, который за годы поэтапного благоустройства стал главным местом отдыха и проведения мероприятий для местных жителей.

Реализацию проекта начали ещё в 2013 году с устройства первых дорожек и ограждения. В последующие годы работы продолжили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и других программ. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, в парке поэтапно обустроили прогулочные зоны, сценический комплекс, установили ротонду, качели и уникальную уличную библиотеку.

Сегодня парк разделён на четыре функциональные зоны: для детей, спорта, молодожёнов и массовых мероприятий. На территории появились скейтпарк, фигуры мультгероев и Аллея любви. Особое внимание все годы уделяли озеленению: работники и активисты высадили Аллеи Славы и Победы, Серебряную аллею кустарников, а в рамках проекта "Сахалинские аллеи" установили стелу с именами почётных жителей района. В 2024-2025 годах детскую зону оснастили современным безопасным покрытием и новыми игровыми комплексами.

Парк "Мир" превратился в главную площадку для культурной и общественной жизни посёлка. Здесь круглый год проводят народные гуляния, ярмарки, фестивали и памятные акции - от Масленицы и Дня Победы до Фестиваля русской кухни. Жительница Валентина отметила особую атмосферу парка в зимний период, когда работает световая иллюминация. Местные активисты, волонтёры и трудовые коллективы регулярно проводят в парке субботники, поддерживая его в идеальном состоянии.