ВТБ открыл коворкинг в СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Сахалинским госуниверситетом и ВТБ. Пространство для совместной работы и творчества открыто в Южно-Сахалинском педагогическом колледже и доступно для всех студентов учебного заведения.
Коворкинг оформлен в фирменном стиле ВТБ. Новое пространство позволит студентам готовить здесь совместные проекты, выступления, обсуждать доклады или прорабатывать новые идеи.
«Создавая комфортные условия для учебы и развития, мы помогаем ребятам раскрывать свой потенциал. Наше сотрудничество с СахГУ плодотворно развивается не первый год. В рамках соглашения также планируется взаимодействие в научных и образовательных проектах и организация для студентов практики и стажировок в банке», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
«Открытие современного коворкинг-пространства при поддержке ВТБ — это важный шаг в создании на нашей образовательной площадке среды, где студенты могут не только учиться, но и работать над своими проектами, генерировать идеи и готовиться к решению реальных профессиональных задач. Это больше, чем просто комфортная зона — это инвестиция в новую культуру совместной работы и творчества для наших студентов, в том числе и в Южно-Сахалинском педагогическом колледже», – поделился и.о. ректора СахГУ Алексей Огнев.
Ольга Шашкина добавила, что на Сахалине ВТБ успешно реализует программу ВТБ Юниор. Это оплачиваемая стажировка для студентов, в ходе которой они решают реальные бизнес-задачи из практики банка. Участники стажировки имеют персональных наставников и могут совмещать её с учебой. «В 2025 году оплачиваемую стажировку в отделениях банка в области прошли шестеро студентов, двое из них остались в команде ВТБ», – сказала управляющий.
В рамках программ подготовки кадров ВТБ сотрудничает с 20 высшими и средне-специальными учебными заведениями на Дальнем Востоке. Каждый год стажировки и практику в подразделениях банка в округе проходят свыше 100 студентов. В 2025 году это были 121 практикант и 39 стажеров – учащиеся вузов экономических, финансовых, IT и других специальностей.
ВТБ активно развивает сотрудничество со сферой образования: поддерживает эндаумент-фонды, открывает гибридные аудитории, направляет своих экспертов для преподавания в вузах. Поддерживая образование, банк заботится о подготовке кадров для финансовой сферы и реального сектора, вносит вклад в развитие устойчивости экономики региона и страны.
______________
Для справки: ВТБ Юниор — самая масштабная программа среди всех стажировок ВТБ. Ежегодно интерес к стажировкам банка ВТБ растет, расширяется география проекта. Подробнее о возможностях в ВТБ для студентов: https://rabota.vtb.ru/internship/
В 2025 году ВТБ вошел в число лучших работодателей России среди крупнейших компаний по версии HeadHunter и в четвертый раз получил «платиновый» статус в рейтинге Forbes.
