Сахалинские мотострелки отрабатывают обнаружение мин-ловушек в полевых условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО на Сахалине повышают навыки обнаружения и обезвреживания мин-ловушек, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, что включает в себя работу на маршрутах предполагаемого движения техники и личного состава.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проводят опытные военные инженеры - участники СВО. Они создают для бойцов сложную учебную обстановку, маскируя на местности различные взрывные устройства, включая самодельные, противотанковые мины и растяжки.

Несмотря на сложные сахалинские погодные условия, военнослужащие последовательно отрабатывают алгоритмы поиска и идентификации опасных объектов. Получив задание, они должны не только найти закладку, но и оперативно принять тактическое решение о способе её ликвидации - обезвреживании на месте или подрыве.

Параллельно гвардейцы совершенствуют собственные умения по установке инженерных заграждений и минированию, что составляет вторую важную сторону подготовки. Комплекс таких тренировок направлен на отработку полного цикла инженерного обеспечения подразделений в современном бою.