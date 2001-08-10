В Южно-Сахалинске 6 февраля ожидается метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", утром и днем 6 февраля в Южно-Сахалинске ожидается метель: сильный (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее), ухудшение видимости при порывах ветра.

Кроме этого, на территории Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность. Это касается планировочных районов и сел городского округа, расположенных вблизи гористой местности. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб: 112.