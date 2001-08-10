В Южно-Сахалинске открыли первую группу кратковременного пребывания для малышей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе детского сада №19 «Аленушка» начала работать первая в городе группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от одного года до полутора лет. Этот проект в рамках губернаторской программы «Счастливое материнство» призван дать родителям, особенно мамам, несколько свободных часов в день для решения бытовых вопросов, отдыха или трудоустройства.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской аддминистрации, инициатива уже вызвала высокий спрос — педагоги получили более 100 заявок от семей. Для работы с детьми раннего возраста три сотрудника садика прошли специализированные курсы и получили дипломы нянь. Старший воспитатель Виктория Василихина отметила, что группа уже функционирует и приносит реальную пользу, позволяя женщинам заняться своими делами, пока ребенок находится под профессиональным присмотром.

Одной из первых участниц программы стала мама погодок Екатерина Орлова, которая воспитывает детей без помощи родственников. Для нее возможность привести сыновей в группу во второй половине дня стала решением проблемы нехватки личного времени. Она подчеркнула, что в ее детстве подобных услуг не существовало и родителям приходилось справляться самостоятельно.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн через портал «Счастливое материнство». Для удобства родителей группа работает по двум временным интервалам: утреннему (с 09:00 до 12:00) и послеобеденному (с 15:00 до 18:00).