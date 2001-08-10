Тихоокеанское
6 февраля выход на лед в заливе Мордвинова опасен
11:45, | Новости общества Сахалина и Курил

6 февраля выход на лед в заливе Мордвинова опасен

6 февраля выход на лед в заливе Мордвинова опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 6 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, в связи с ухудшением погодных условий, выходить на лед опасно.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру: 112.

