Гостям и жителям Южно-Сахалинска напомнили, где купить навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 февраля, жители и гости областного центра могут приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Навага по цене 100 руб/кг продается по следующим адресам:

- магазин «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19 – с 11:00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай») – с 11:00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь») – с 11:00;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 19 – с 11:00;

- б-р Анкудинова, 17 (у ТЦ «Луч») – с 11:00 до 13:00;

- б-р Анкудинова, 15 а/1; 

- пл/р-н Луговое, ул. Дружбы, 56 (улица) – с 12:00.

Навага по цене 100 руб/кг и навага по цене 80 руб/кг (мелкая) реализуется:

- ул. Пограничная, 26 у ТЦ «Янтарь» (улица) – с 11:00;

- с. Дальнее, ул. Большая Полянка (у магазина «Столичный») – с 12:00.

⁠Навага по цене 95 руб/кг продается:        

- ул. Сахалинская, 85А  (р-н ТРЦ «Мегаберезка») (улица) – с 9:00.

Навага по цене 100 руб/кг и сельдь по цене 92 руб/кг реализуется:

- пл/р-н Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда») – с 10:00.

